La actriz Melania Urbina, reconocida por su trabajo en la serie “Al fondo hay sitio”, sorprendió a todos al revelar en una reciente entrevista que su madre padece de cáncer avanzado. Según reveló, la salud de su progenitora es delicada, por lo que intenta disfrutar cada momento a su lado.

En una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares, Melania Urbina contó que trata de aprovechar al máximo cada momento al lado de su madre y que ya está preparada para cuando no pueda acompañarla físicamente.

“Mi mamá ahorita está muy enferma y está pasando la última etapa de su vida. Yo disfruto simplemente estar con ella y ver TV juntas. Mi mamá tiene un cáncer ya bastante avanzado y estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola, cuidándola. Termina el ciclo de la vida y terminas tú dándole lo que ella me dio de niña”, contó en la citada entrevista.

Asimismo, Melania Urbina también contó que tan difícil es afrontar la situación de un familiar cercano con el cáncer. Según reveló, ahora está enfocada en hacer que cada instante a su lado sea inolvidable.

“Es difícil, pero es de mucho amor también. Es acompañarla y estar listos para que su transición sea amorosa, rodeada de amor y ya está. El amor también es soltar, el amor también es (decir): ‘Cuando ya se vaya, ya no va a sufrir’. Eso también para mí es el amor. No es aferrarme a que no se vaya, no. ‘No quiero que sufras así que cuando te toque, estaremos ahí’”, confesó.

Cabe señalar que, durante otra entrevista al diario Trome, Melania Urbina también se refirió a la posibilidad de regresar a la serie “Al fondo hay sitio” con su papel de ‘Monserrat Chafloque’, la popular ‘Monsefuana’. Al respecto, aclaró que si le gustaría, pero por el momento no tiene tiempo.

“No he recibido la propuesta de ‘Al Fondo Hay Sitio’. ¿Si me gustaría regresar? En algún momento, sí. Ahorita, ya tengo un año planeado con varios proyectos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar”, manifestó Melania.

