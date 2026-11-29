Melanie Martínez sorprendió al incursionar en la música como solista con el lanzamiento de “La que se lo queda pierde”, una canción que habla de la infidelidad, traiciones y comportamientos que se repiten dentro de las relaciones sentimentales. El tema fue relacionado con Christian Domínguez, expareja de la artista y padre de su hija mayor.

Tras el lanzamiento, diversos usuarios comenzaron a relacionar los mensajes de la composición con su expareja Christian Domínguez, debido a los antecedentes sentimentales del cantante y las polémicas que protagonizó durante sus anteriores relaciones, aunque la Martínez no ha confirmado que el tema esté dirigido a alguna persona en particular.

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Entre las frases que más llamaron la atención del público figura una referencia a un hombre que mantiene los mismos comportamientos pese a cambiar de pareja: “Ese gallo canta igual aunque lo cambien de corral”.

La canción también incluye expresiones como “Si engañar está en sus venas, ¿quién te garantiza que ahora no?” y “Las promesas que te dice ya las dijo antes igual”, versos que fueron comentados por los usuarios.

Cabe recordar que Christian Domínguez mantuvo una relación con Melanie Martínez, etapa en la que fue vinculado con Julissa Vásquez, bailarina de “El Show de los Sueños”, tras la difusión de imágenes por parte del programa de Magaly Medina.

Años después, el cantante inició un romance con Karla Tarazona, con quien incluso realizó una boda simbólica, pero durante su participación en “El Gran Show” comenzó a acercarse a Isabel Acevedo.

Melanie Martínez estrena tema sobre la infidelidad y lo vinculan a su ex Christian Domínguez. (Foto: Captura de YouTube / Mel Martinez)

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Posteriormente, en octubre de 2019, Magaly Medina difundió imágenes del cantante besando a Pamela Franco a la salida de un karaoke, cuando todavía existían cuestionamientos sobre el estado de su relación con Isabel Acevedo. Domínguez negó haber cometido una infidelidad y sostuvo que su vínculo sentimental con la bailarina ya había terminado antes de aquel episodio.

Karla Tarazona y Christian Domínguez en su boda. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec / JESUS SAUCEDO

La polémica volvió a involucrarlo en enero de 2024, cuando se difundieron imágenes de un encuentro con Mary Moncada dentro de su camioneta, situación que terminó provocando el fin de su relación con Pamela Franco después de aproximadamente cuatro años. En junio de 2026 retomó su relación con Karla Tarazona y contrajo matrimonio civil con ella.

Por ello, aunque Melanie Martínez no ha confirmado que su nuevo tema esté dedicado a Christian Domínguez, los usuarios encontraron similitudes entre la letra y las polémicas sentimentales del cantante.