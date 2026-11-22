Melanie Martínez volvió a hablar sobre su relación con Christian Domínguez y recordó detalles del matrimonio que ambos celebraron durante su romance. La cantante comentó que, hasta donde tenía conocimiento, no se trató únicamente de una ceremonia simbólica, sino que su boda con el líder de la Orquesta Internacional era legal.

En una entrevista con el diario Trome, Martínez explicó que consideraba que su matrimonio con Domínguez se había realizado conforme a los procedimientos correspondientes. “Que yo sepa, todo era legal, pero después me salieron que no lo era”, manifestó al recordar lo ocurrido.

Al ser consultada directamente sobre si la boda había sido simbólica, Martínez precisó que la celebración incluyó dos ceremonias. Según indicó, ella recuerda que contrajeron matrimonio tanto por la vía civil como por la religiosa.

Melanie Martínez recuerda su boda con Christian Domínguez: “Que yo sepa, todo era legal”. (Foto: Fernando Sangama @Photo.Gec)

La cantante también habló sobre sus experiencias sentimentales anteriores y mencionó que había tenido tres matrimonios. Al recordar su historia personal, hizo referencia a la primera unión con el padre de su hija y posteriormente abordó su relación con Domínguez.

“He tenido tres. La primera con el padre de mi hija, que se desapareció y volvió tres años después. Luego me casé”, respondió al citado medio.

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La relación de Melanie Martínez y Christian Domínguez

Melanie Martínez y Christian Domínguez se conocieron cuando tenían 15 años. Tiempo después retomaron su relación y tuvieron una hija llamada Camila. La pareja se separó en 2010, en medio de cuestionamientos por presuntas infidelidades del cantante.

Christian Domínguez no responderá más a la prensa tras pronunciarse sobre su hija y Melanie Martínez.(Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Según información difundida en “Magaly TV, la firme”, Domínguez se había casado con Tania Ríos en 2002, en la Municipalidad de Breña. Este antecedente generó cuestionamientos sobre la validez legal de su posterior boda con Martínez, celebrada en 2006.

Años después, Martínez volvió a referirse a aquella unión y aseguró que se casaron por civil y religioso. Sin embargo, la existencia de un matrimonio anterior habría impedido que el cantante formalizara legalmente un segunda boda.