El programa “Magaly TV, la firme”, con el permiso de Melanie Martínez, expuso los mensajes que su hija de 16 años recibió de parte de su padre, el cantante Christian Domínguez. Todo esto luego que el cumbiambero acusó a la madre de su hija por intentar ponerla en su contra.

Según dijo Martínez al programa de Magaly Medina, cuando su hija empezó a hablar de cómo se sentía a través de lives en TikTok, Domínguez le envió capturas de pantallas a su hija de lo que estaban diciendo los medios, mensajes que estaban acompañados de “emoticones que me parecieron amenazantes y sarcásticos”.

En uno de los primeros mensajes se puede ver que el líder de la Gran Orquesta Internacional le envió un pantallazo de una publicación web, en donde la menor indica con cuál de las exparejas de Christian Domínguez se llevaba mejor. “Espera que me desocupe. En responder unas preguntitas que me están haciendo por esto. Dame chance”, escribió el cantante.

Christian Domínguez envió mensajes a su hija enterado de sus declaraciones en sus 'lives'.

En otro chat, Christian envió otro pantallazo de otro medio de comunicación, donde la joven señalaba que no se llevaba bien con Pamela Franco. “No te preocupes. Ya no tenemos nada de qué hablar”, fue el mensaje de Domínguez.

Por si fuera poco, el programa de Magaly Medina también expuso los mensajes que le enviaron los padres de Christian Domínguez a la menor, donde le dicen “¿Quieres que me dé un infarto?”.

“Hola nietecita. Me he enterado de que estás haciendo nuevamente ‘live’ en vivo. Quieres que me dé un infarto. Yo no estoy muy bien de salud. Me preocupa que tu padre lo perjudique en su trabajo y baje sus ingresos. Afecta tu manutención, estudios que ya estás por terminar y universidad que vas a empezar. Por favor piensa lo que vas a hacer, por favor”, escribió el abuelo Óscar, acompañando de un emoticón.

Mensaje del padre de Christian Domínguez a su nieta por sus declaraciones.

Finalmente, Melanie Martínez reveló que su hija es víctima de bullying en el colegio por culpa del comportamiento que habría tenido su padre.

“Ya no lo puedo cubrir, mi hija ya está grande y está siendo perjudicada, el bullying en el colegio, la molestan, le pegan recortes de periódicos de lo que su papá hacía en los baños para burlarse de ella. He sido yo la que he ido a limpiar, a dar la cara en el colegio para proteger a mi hija y sin embargo nunca le hablé mal de él, siempre le dije que son cosas de adultos, que ella no tienen nada que ver, es el daño colateral, pero ella ya está grande y ya se da cuenta de todo”, precisó Melanie Martínez.