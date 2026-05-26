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Domínguez y Tarazona se casarán por la vía civil este 2 de junio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Domínguez y Tarazona se casarán por la vía civil este 2 de junio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Melanie Martínez cuestionó la fidelidad de su expareja Christian Domínguez ante su próximo matrimonio con Karla Tarazona, sugiriendo que el músico podría serle nuevamente infiel tras superar los tres años de relación.

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