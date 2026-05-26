Melanie Martínez cuestionó la fidelidad de su expareja Christian Domínguez ante su próximo matrimonio con Karla Tarazona, sugiriendo que el músico podría serle nuevamente infiel tras superar los tres años de relación.

Estas declaraciones fueron una respuesta a los comentarios previos de Domínguez, quien calificó de “envidiosas” e “infelices” a las personas que critican su futura boda con la conductora de televisión.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

CONOCE MÁS: Karla Tarazona muestra avances de su boda con Christian Domínguez

De ese modo, Martínez rechazó sentirse aludida por los calificativos del cumbiambero, afirmando que no existe ningún tipo de resentimiento hacia el padre de su hija, pues recordó que su vínculo termino casi veinte años.

“¡Qué podría envidiar yo a él! Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”, manifestó en ‘América Hoy’, para luego criticar su reconciliación con Tarazona: "Al final después de tantos años, infidelidades, cartas notariales... ahora se van a casar"

Asimismo, Martínez envió un mensaje directo a Tarazona donde sostuvo que, debido a su convivencia, la conductora ya sabe a qué atenerse respecto al comportamiento del cantante, con quien ella tiene un hijo.

Melanie Martínez se pronuncia sobre Christian Domínguez, su divorcio y la polémica relacionada con su matrimonio y la hija que tienen en común. El video recoge sus declaraciones sobre la situación familiar y las denuncias vinculadas al caso.

“Esperemos que pasen un poquito más de 3 años, por lo menos. No, el que se lo queda pierde. Aquí estamos. Los que estamos atrás somos las winners”, sentenció respecto a la posibilidad de que Domínguez mantenga la fidelidad en el matrimonio.

Finalmente, advirtió que no volverá a guardar silencio y que continuará pronunciándose sobre el comportamiento de su expareja cada vez que lo considere necesario. “Ya me callé demasiado tiempo, que apechugue nomás y voy a seguir hablando”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO: