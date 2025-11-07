En medio del conflicto legal entre Christian Domínguez y Melany Martínez, la exmodelo ha revelado un tenso episodio vivido por el cantante y su hija de 16 años, Camila, luego de una audiencia judicial por presunta violencia psicológica

Y es que, hace días, el líder de La Gran Orquesta denunció a la madre de su hija mayor, acusándola de influir para que ella divulgara en redes un supuesto abandono de más de cuatro meses.

Estas fueron las declaraciones de Melany Martínez | Foto: Magaly TV

Por ello, en ‘Magaly TV’, Melany reveló que, tras el careo judicial realizado el 5 de noviembre, Camila se acercó a Domínguez para saludarlo pues “a pesar de todo, sufre por el amor que le tiene a su papá”, a quien adora.

“Yo he criado muy bien a mi hija y mi hija. Ayer, cuando vio a su papá en el juzgado, lo vio y fue a saludarlo. Lo abrazó y luego se puso a llorar y regresó a mí”, contó Martínez entre lágrimas.

Sin embargo, el momento más doloroso para la menor ocurrió al finalizar el encuentro, cuando Christian se retiró sin despedirse . “Al terminar, ni siquiera se acercó a ella, y ahí fue cuando mi hija se quebró definitivamente” , relató.

Christian Domínguez pidió perdón a su hija entre lágrimas

En tanto, durante una entrevista con ‘Préndete’, Domínguez afirmó que no presentó la demanda contra Melany para obtener ganancias ni castigarla penalmente, sino que pretendía buscar ayuda psicológica para su hija.

“Yo demando de manera familiar, lo único que yo estaba pidiendo era ayuda psicológica para el núcleo familiar, es decir la mamá, mi hija y yo. Era lo único que estaba pidiendo, que el juez nos obligue, porque de manera voluntaria no iba a pasar, que nos obligue a ir a un psicólogo”, dijo el cantante.

Para luego agregar: “Esa demanda es familiar, no es una demanda penal. Se ha hablado que por decir violencia psicológica yo estoy pidiendo la tenencia, que le quiero quitar dinero”.

Por ello, con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, Domínguez le pidió perdón a Camila. “Me he equivocado mucho y ha mermado en ella. Si tengo que pedirte disculpas por los errores de mi juventud, te lo voy a volver a repetir las veces necesarias”, dijo llorando. “Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa… muchas cosas buenas para ti”.