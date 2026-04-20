Pablo Villanueva, más conocido en el ámbito artístico como ‘Melcochita’, aseguró que volverá a Perú en mayo para tramitar su divorcio de Monserrat Seminario, mujer con la que compartió aproximadamente 17 años de matrimonio.

En una reciente declaración al diario Trome, el también sonero afirmó que volverá al país luego de pasar un tiempo en Estados Unidos y que vendrá a cumplir con algunos shows y compartir momentos con sus hijas. Además, resaltó que también está al tanto de lo que necesitan las menores menores.

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“Ya el otro mes estaré por allá para cumplir con mis shows y ver a mis hijitas, porque jamás las desampararé y veré mi divorcio”, dijo Melcochita al citado medio.

Esperanza, la segunda hija del sonero y comediante con su esposa, Monserrat Seminario, cumplió 15 años el domingo pasado y fue celebrado en una íntima ceremonia (Foto: TikTok (Captura) / Composición EC)

Al ser consultado por si conciliará con Monserrat Seminario, Melcochita aseguró que él solo quiere que no lo molesten y que cumplirá con sus responsabilidades como padre.

“A mis hijas no les faltará nada, ella debe saber que, por mi edad (va a cumplir 90 años) tiene que ella darme a mí. Lo único que deseo es que no me esté molestando en las redes sociales y el TikTok mandando fotos”, aclaró el humorista.

Por otro lado, Pablo Villanueva también fue consultado por una reciente publicación en la que Monserrat Seminario dice que acepta casarse. Fiel a su estilo, respondió con un poco de ironía, pero descartó que le afecten los comentarios de su aún esposa.

Melcochita hace inesperada confesión tras separarse de Monserrat Seminario. (Foto: Instagram)

“Seguro será con su amigo, le deseo lo mejor. Ya no siento nada por ella, que sea feliz”, declaró Melcochita, quien en las últimas semanas se ha visto enfrentado en discusiones públicas con Monserrat Seminario.