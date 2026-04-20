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Melcochita resaltó que volverá a Perú en mayo para ver a sus hijas y cumplir con algunos shows en el país. (Foto: Instagram / Melcochita)
Melcochita resaltó que volverá a Perú en mayo para ver a sus hijas y cumplir con algunos shows en el país. (Foto: Instagram / Melcochita)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido en el ámbito artístico como ‘Melcochita’, aseguró que volverá a Perú en mayo para tramitar su divorcio de Monserrat Seminario, mujer con la que compartió aproximadamente 17 años de matrimonio.

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