El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, aseguró que le tiene un gran cariño al futbolista Paolo Guerrero; sin embargo, considera que ya llegó a la etapa en la que debe pensar en retirarse del fútbol.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melcochita resaltó que Paolo Guerrero ha tenido una exitosa carrera futbolística, pero considera que es momento de darle oportunidad a jóvenes en Alianza Lima y en la Selección Peruana de Fútbol.

“Creo que debe dar un paso al costado, irse en el mejor momento de su carrera. Ahora es tiempo de los jóvenes, para que nos lleven al Mundial”, resaltó el humorista al citado medio.

Cabe resaltar que este consejo de Melcochita se da después que el futbolista Paolo Guerrero anunciara su inclusión al mundo del streaming en “+QTV”, canal de YouTube de María Pía Copello.

María Pía Copello sorprendió a todos con la presentación de las estrellas de “+QTV”, donde no solo figura Paolo Guerrero, sino que también se suman Daniela Darcourt, Dafonseka, el ‘Flaco’ Granda y Karina Rivera.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero asistió al lanzamiento del canal acompañado de su pareja, la brasileña Ana Paula Consorte. El ‘Depredador’ se mostró feliz por la oportunidad de incursionar en el mundo de las redes sociales.