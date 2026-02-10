Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, reveló que decidió reconciliarse con Monserrat Seminario, a quien hasta hace algunos días acusó de haberse gastado el dinero de sus ahorros.

En conversación con el diario Trome, el humorista peruano aseguró que ha regresado a su casa, al lado de su esposa y sus hijas.

“Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, aseguró Melcochita.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

“Todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien”, añadió.

Como se recuerda, el pasado lunes 2 de febrero Melcochita reveló que su esposa Montserrat Seminario se habría gastado sus ahorros y que dejó sus cuentas bancarias en cero. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, resaltó el humorista.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, agregó el también sonero.

Monserrat Seminario pidió ayuda psicológica para Melcochita. (Foto: Captura de ATV)

Al ser consultado por si sabía en que había gastado el dinero su expareja, Melcochita dijo: “En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”.