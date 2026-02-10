Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melcochita anunció su reconciliación con su esposa Monserrat Seminario. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, reveló que decidió reconciliarse con Monserrat Seminario, a quien hasta hace algunos días acusó de haberse gastado el dinero de sus ahorros.

Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”
Farándula

