Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, recibió un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria artística. Elsonero y comediante fue homenajeado con un monumento en el distrito deLa Victoria, gesto que agradeció especialmente por haberse realizado mientras sigue vivo.
Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, recibió un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria artística. Elsonero y comediante fue homenajeado con un monumento en el distrito deLa Victoria, gesto que agradeció especialmente por haberse realizado mientras sigue vivo.
El busto con el rostro del artistafue instalado en el parque Chicama, en La Victoria, y está elaborado en fibra de vidrio. En el mismo lugar también se realizó un grafiti con su imagen, sumándose así otro reconocimiento público al legado que ha construido durante décadas.
“Estoy muy agradecido por el homenaje que me han realizado”, expresó Melcochita tras conocer el reconocimiento. El artista aprovechó el momento para reiterar una frase que, según contó, siempre ha defendido: “Todos los homenajes se hacen en vida; porque ya muerto uno no se entera”.
Este reconocimiento especial llega en un momento importante para Pablo Villanueva. El pasado 17 de septiembre celebró 90 años y aseguró sentirse privilegiado por llegar a esta etapa con salud, amor y, principalmente, con el cariño del público que lo ha acompañado durante su carrera.
En una reciente entrevista, Melcochita aseguró que no siente que tenga objetivos pendientes. “He vivido de mi trabajo, recibo el aplauso de mis seguidores y sigo vigente”, manifestó el humorista, quien también reveló que uno de sus secretos para mantenerse activo es no sentir envidia de los demás.
Asimismo, el homenaje también coincide con los preparativos para su despedida de los escenarios como sonero. El espectáculo está programado para este sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, donde estará acompañado por diferentes figuras de la música.
Daniela Darcourt, Brunella Torpoco, César Vega y Camagüey figuran entre los artistas anunciados para acompañarlo en esta celebración especial para Melcochita.
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