Melcochita fue homenajeado con un monumento en el distrito de La Victoria, gesto que agradeció especialmente por haberse realizado mientras sigue vivo. (Foto: César Campos - GEC / Captura de video-Panamericana)
Melcochita fue homenajeado con un monumento en el distrito de La Victoria, gesto que agradeció especialmente por haberse realizado mientras sigue vivo. (Foto: César Campos - GEC / Captura de video-Panamericana)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, recibió un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria artística. El sonero y comediante fue homenajeado con un monumento en el distrito de La Victoria, gesto que agradeció especialmente por haberse realizado mientras sigue vivo.

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