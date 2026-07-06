Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como Melcochita, viene recuperándose favorablemente tras sufrir una descompensación que lo alejó de los escenarios. Tras algunos días de reposo, el actor cómico aseguró que, gracias a los cuidados de su pareja Heydi Amado, ya está listo para volver a trabajar.

En una reciente entrevista al diario Trome, Melcochita, de 89 años, agradeció a su pareja por cuidarlo en estos días que sufrió problemas de salud. Al ser consultado por su actual condición, reconoció que debe trabajar para cubrir los gastos de sus hijas.

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“Ya mucho mejor, Heydi me ha estado cuidando y engriendo. Esta semana retomaré el trabajo porque tengo que pagar la casa donde viven, su colegio, sus gastos”, contó el popular humorista peruano al citado medio.

Melcochita responde a quienes critican su relación con joven de 22 años. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Asimismo, el también sonero se mostró contento al recordar que está próximo a cumplir tres meses de relación con Heydi Amado. “Todo perfecto, estamos felices y vamos a cumplir tres meses. No hacemos caso a lo que digan los demás”, contó.

Por otro lado, Melcochita también opinó sobre la otra cara de la moneda, su expareja y madre de sus hijas Monserrat Seminario. Según indicó, ya no tiene comunicación con la piurana y solo llama a sus hijas para saber cómo están y si necesitan algo.

“No. Ya no me comunico con la señora, estoy tranquilo, así como estoy. Solo llamo a mis hijas para saber cómo están y, si me piden algo, se lo hago llegar… Ya no quiero tener más problemas, así estoy tranquilo y feliz”, resaltó el actor cómico, quien prefiere evitar caer en discusiones con su expareja.

Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Cabe recordar que, hace algunas semanas, Melcochita se mostró optimista al revelar que su pareja, Heydi Amado, tenía un retraso menstrual, hecho que podría interpretarse como un posible embarazo. Si bien aún no ha confirmado dicha noticia, espera expectante lo que pueda suceder en los próximos meses.