La joven describió al humorista como una persona detallista y cariñosa | Foto: Magaly TV (Captura)
La joven describió al humorista como una persona detallista y cariñosa | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como Melcochita, viene recuperándose favorablemente tras sufrir una descompensación que lo alejó de los escenarios. Tras algunos días de reposo, el actor cómico aseguró que, gracias a los cuidados de su pareja Heydi Amado, ya está listo para volver a trabajar.

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