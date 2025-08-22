El sonero y comediante peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, ha celebrado los 15 años de Esperanza, su segunda hija con Monserrat Seminario el pasado 17 de agosto, realizando una íntima y familiar ceremonia que fue elogiada por sus fanáticos.

Lejos del foco mediático y el lujo, la celebración fue modesta y significativa. En un video publicado en TikTok por Montserrat, esposa del artista, se vio a la menor con un hermoso vestido rosa, ingresando de la mano del comediante, quien sonríe, visiblemente emocionado, ante este gran momento para su hija.

“Con tu papito en la celebración de tus quince años. Tomada de su mano, como cuando dabas tus primeros pasos... ¡Cómo has crecido, mi bebé!” , escribió Seminario en la descripción del clip, mismo que recolectó más de 13 mil ‘me gusta’.

@montserrat_oficial41 Con tu papito en la celebración de tus quinceaños junto a él Tomada de la mano como cuando dabas tus primeros pasos.🥹😭😭como has crecido mi bebe 😍 ♬ Quinceañera - Timbiriche

CONOCE MÁS: Waldemar Cerrón propone declarar a Melcochita como Patrimonio Cultural de la Nación

Lo compararon con el quinceañero de la nieta de César Acuña: “Aquí sí hay amor”

Tras recibir halagos, que recalcaban la unión familiar y el amor visible en el evento, otros usuarios empezaron a compararlo con el político César Acuña, quien hace unos días también festejó el quinceañero de su nieta en una fastuosa y millonaria fiesta que incluso tuvo el show privado del cantante colombiano Beéle.

" Ni todo el lujo de los Acuña , supera el amor que se v e" , escribió una usuario de TikTok en los comentarios del video. " Mi s respetos señor Melcochita, quizás pudo hacerlo con canjes pero prefirió a la intimidad de la familia y allegados" , agregó otro .

Melcochita: usuarios elogian quinceañero de su hija por ser más sencilla y modesta

No fueron los únicos, en Instagram, una seguidora también les escribió: " La quinceañera es hermosa, hasta la canción es bonita. Quizás no tengan tanto dinero como los Acuña, pero es mejor vivir con humildad, llenos de paz y mucho amor".

Melcohita y el buen momento que vive

Actualmente, Melcochita vive uno de los mejores momentos de su carrera. Un renacer artístico como sonero, impulsado por su popularidad en las redes sociales, ha hecho que ahora sea ovacionado por sus canciones, y no solo por su talento en la comedia.

Gracias a este resurgimiento, el congresista Waldemar Cerrón ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para declararlo Patrimonio Cultural de la Nación.

A sus 88 años, Melcochita tiene 10 hijos, de los cuales las tres últimas (Esperanza, Constanza y Celeste) son fruto de su matrimonio con su actual esposa, Montserrat Seminario, de 40 años.