Melcochita confirmó que las pruebas de paternidad dieron positivo; además, explicó que todavía tiene pendiente completar el reconocimiento legal de una de ellas. ( Foto: Captura de YouTube / Magaly Medina)
Melcochita confirmó que las pruebas de paternidad dieron positivo; además, explicó que todavía tiene pendiente completar el reconocimiento legal de una de ellas. ( Foto: Captura de YouTube / Magaly Medina)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita confirmó que decidió someter a una prueba de ADN a sus dos hijas menores, María Esperanza y Cecilia, fruto de su relación con Monserrat Seminario. En una entrevista con Magaly Medina, el sonero contó que la prueba dio positivo y confirmó su paternidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.