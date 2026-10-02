Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita confirmó que decidió someter a una prueba de ADN a sus dos hijas menores, María Esperanza y Cecilia, fruto de su relación con Monserrat Seminario. En una entrevista con Magaly Medina, el sonero contó que la prueba dio positivo y confirmó su paternidad.

Según contó el artista, los resultados del examen confirmaron que ambas niñas son sus hijas biológicas. De esta manera, Melcochita despejó las dudas sobre su paternidad y señaló que conoce el resultado de las pruebas realizadas a las menores.

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Sin embargo, el cómico también reconoció que todavía tiene pendiente completar el reconocimiento legal de una de sus hijas. Explicó que una de las razones por las que no realizó antes este trámite fue que la menor nació en Piura y él no pudo trasladarse hasta dicha región para efectuar el procedimiento correspondiente.

“No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también”, explicó el artista.

La revelación se produjo en medio de las declaraciones públicas que el humorista ha brindado sobre su situación actual con Monserrat Seminario, con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años. Fruto de su romance, tuvieron tres hijas.

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Monserrat se pronuncia

Monserrat Seminario también se refirió al vínculo que actualmente mantiene el humorista con sus hijas. En declaraciones para el programa “América Hoy”, cuestionó la frecuencia con la que el artista comparte tiempo con las menores y aseguró que algunas promesas realizadas por él no se habrían concretado.

Monserrat Seminario rompió su silencio y aseguró que vivió un calvario durante su matrimonio con Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")

La madre de las menores también mencionó la situación de Constanza, la hija mayor de Melcochita, con quien el humorista no se frecuenta. “Con él no se puede hablar, no se puede conversar, no es capaz de ver a su hija acá. No viene a visitar a su propia sangre”, comentó Monserrat en una pasada declaración