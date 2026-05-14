Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)
Melcochita confirma su nuevo romance con Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, sorprendió a todo el mundo al anunciar que tiene un nuevo amor. Se trata de Heydi Amado, una joven de 22 años que ha conquistado el corazón del cómico y que recientemente contó detalles del inicio de su relación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.