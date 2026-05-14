Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, sorprendió a todo el mundo al anunciar que tiene un nuevo amor. Se trata de Heydi Amado, una joven de 22 años que ha conquistado el corazón del cómico y que recientemente contó detalles del inicio de su relación.

En entrevista con “Magaly TV, la firme”, la joven decidió contar detalles sobre cómo ingresó a la vida del humorista y cómo terminó viviendo en el departamento que Melcochita compartía con Monserrat Seminario.

Según explicó, todo inició cuando se hizo amiga de Monserrat Seminario, pues ambas vivían en el mismo condominio. En sus palabras, ella vivía en el primer piso del edificio y Melcochita y la madre de sus hijas compartían vivienda en el séptimo piso.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

“Ella misma me dijo: ‘Heidy, yo te abro las puertas de mi casa, puedes venir’”, confesó en la entrevista, dejando en claro que mantenía una sólida amistad con Seminario.

Una vez instalada en la vivienda, Heydi empezó a asumir responsabilidades en el hogar. Según dijo, Monserrat Seminario le pedía que atendiera a Melcochita y a sus hijas menores.

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Con el paso del tiempo, el propio Melcochita empezó a buscarla directamente y le hablaba con confianza. “Ojona, ojona”, le decía el cómico. Además, Heydi sostuvo que las diferencias con Monserrat empezaron a finales del 2025 y decidió irse de la casa en enero de este año.

Poco después, Melcochita también dejó su casa y ahí fue cuando empezó el acercamiento sentimental entre ambos. “Esto comenzó luego de que él se retiró de su casa”, resaltó la joven de 22 años, quien reveló que durante nueve meses atendió al humorista, situación que creó un vinculo especial entre ellos.