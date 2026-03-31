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Por otro lado, el octogenario comediante aseguró que ya cuenta con una vivienda lista para recibir a sus hijas en caso de obtener la custodia | (Foto: El Show)
Por otro lado, el octogenario comediante aseguró que ya cuenta con una vivienda lista para recibir a sus hijas en caso de obtener la custodia | (Foto: El Show)
Por Redacción EC

El humorista y sonero peruano, Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, denunció públicamente a su aún esposa, Monserrat Seminario, por presuntos actos de violencia física y psicológica en contra de sus tres hijas menores de edad.

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