El humorista y sonero peruano, Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, denunció públicamente a su aún esposa, Monserrat Seminario, por presuntos actos de violencia física y psicológica en contra de sus tres hijas menores de edad.

De ese modo, el artista, quien actualmente reside en Estados Unidos, sostiene que las agresiones están documentadas y serán utilizadas para iniciar un proceso judicial por la tenencia absoluta de las niñas.

En la segunda audiencia judicial, el humorista Melcochita y Monserrat Seminario no logran acuerdo sobre convivencia con las hijas (lunes a miércoles), pensión de 20 mil soles mensuales y régimen de visitas. Ella rechaza por su edad y salud; él se niega por considerarlo excesivo. Conflicto escalará a juez.

¿Melcochita tiene pruebas de la presunta agresión contra sus hijas?

La defensa legal de Villanueva confirmó la existencia de material probatorio contundente, el cual incluye dos audios con testimonios de las menores y un video, que según dijo, sería de alto impacto.

“Es un video muy fuerte en el que se evidencia la agresión por parte de Monserrat Seminario. Las pruebas son contundentes”, aseveró el abogado, indicando que remitirán las evidencias a la Policía Nacional , la Fiscalía y el Poder Judicial .

Monserrat Seminario y Melcochita / KELVIN GARCIA

Por su parte, el comediante de 89 años relató episodios de maltrato que habrían afectado la salud de sus hijas. “Mi hijita me dijo: ‘me duele la cabeza’. Cómo no le va a doler si le mete unos jalones de pelo, lo tengo todo grabado”, declaró Villanueva.

Asimismo, manifestó que las menores expresan temor de permanecer bajo el cuidado de su madre. “Mi hija me dice que no quiere irse con su mamá, siempre me hablan con miedo porque parece que las tiene amenazadas”, comentó.

Este conflicto surge en medio de una fallida conciliación entre la pareja, que mantuvo una relación de 17 años. Durante el proceso, Seminario solicitó una pensión de alimentos de S/ 20.000 mensuales, monto que el artista calificó de excesivo.

“A Farfán le piden 17 mil y a mí 20 mil soles mensuales. Soy de la tercera edad y la señora es joven, no trabaja”, criticó Villanueva, mientras que su defensa comunicó que pedrián el divorcio por violencia psicológica y conducta deshonrosa.

Finalmente, el artista cuenta con una vivienda para sus hijas si obtiene la custodia. Además, adelantó que pedirán proteger los bienes y un régimen de visitas provisional mientras se investigan los ahorros y las denuncias.

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