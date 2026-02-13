Melcochita desmiente que se vaya a quedar a vivir en Estados Unidos: “Tengo contratos pendientes”

Melcochita reapareció en un video en redes sociales para desmentir las declaraciones de su hija Susan Villanueva, quien en una reciente entrevista para “América Hoy” aseguró que el humorista no tiene intención de volver al Perú.

A través de un video en TikTok, el también sonero confirmó que ya se encuentra en Estados Unidos, pero solo para cumplir con una agenda de trabajo y no para quedarse a vivir allá de forma permanente.

A pesar de que su hija dijo que el cómico se quedaría en Estados Unidos, Melcochita aclaró que piensa volver a Perú a seguir trabajando.

“Ahí están hablando que yo no voy a regresar al Perú. Yo tengo que regresar al Perú porque tengo contratos pendientes en el Perú y vine acá a Atlanta porque tenía unos contratitos para tener una platita, ¿no?”, declaró el humorista.

Cómico actualmente se encuentra en el extranjero. (Video: TikTok)

“Yo sí voy a regresar al Perú, tengo contratos pendientes, así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú, no importa lo que pase, tengo que estar allá en el Perú. Nos vemos”, agregó en sus redes sociales.

Como se recuerda, Susan Villanueva, hija de Melcochita, aseguró en conversación con “América Hoy” que su padre quería alejarse de los conflictos con Montserrat Seminario y por eso habría decidido quedarse a vivir en Estados Unidos.

“Él está decidido a no volver. Él está ha decidido. No quiere más violencia. Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene shows, pero él se está viniendo porque se está separando (o sea, prácticamente se está escapando). Exactamente”, precisó Villanueva.