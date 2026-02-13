Resumen

Melcochita, con más de 60 años de trayectoria, es símbolo del humor criollo y la música tropical peruana. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Melcochita reapareció en un video en redes sociales para desmentir las declaraciones de su hija Susan Villanueva, quien en una reciente entrevista para “América Hoy” aseguró que el humorista no tiene intención de volver al Perú.

Melcochita desmiente que se vaya a quedar a vivir en Estados Unidos: “Tengo contratos pendientes”
Farándula

Melcochita desmiente que se vaya a quedar a vivir en Estados Unidos: “Tengo contratos pendientes”

