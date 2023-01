El humorista Pablo Villanueva, mejor conocido en la escena artística como ‘Melcochita’, fue invitado al programa “Andrea” para solicitar que su nieto Jesús Guevara sea liberado de prisión. Ante esta situación, su esposa Monserrat Seminario pidió ayuda psicológica para el humorista.

Aprovechando el espacio en el programa conducido por Andrea Llosa, la esposa de Melcochita aseguró que el artista de 86 años necesita ayuda profesional porque continúa preocupándose por los problemas de sus hijos, nietos y hermanos, pese a su avanzada edad.

La encargada de dar a conocer la petición de Monserrat fue Andrea Llosa, quien aseguró que la solicitud es una muestra del amor que le tiene al actor cómico. Asimismo, le ofreció la ayuda de una especialista.

“Eso demuestra el amor que te tiene Monserrat porque es algo importante. El amor también es salud mental y enfocarnos en la parte emocional. Nosotros queremos por favor que tengas la ayuda psicológica de la especialista Marisol Pinedo”, dijo Andrea Llosa.

Lejos de sentirse incómodo, ‘Melcochita’ aceptó la ayuda psicológica, pero a la vez pidió que también se ayude a su nieto a salir de la cárcel y cumplir una sentencia de libertad condicional.

Cabe señalar que, durante el programa, ‘Melcochita’ se refirió a su actual condición y dijo que no necesita la ayuda económica de sus hijos. “Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie. No necesito que me ayuden”, precisó Pablo Villanueva en el programa de ATV.

