Melcochita fue internado por complicaciones en su salud tras separación de su esposa

El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, tuvo que ser internado de emergencia en una clínica local luego de sufrir una descompensación tras los problemas que ha revelado con su esposa Monserrat Seminario.

Según recogió el diario Trome, el doctor que atiende a Pablo Villanueva recomendó internarlo y que se quede bajo observación “ya que su presión está elevada” y sufrió una descompensación.

Por su parte, Pablo Villanueva Junior, hijo mayor del humorista, pidió oraciones desde Estados Unidos por la recuperación de su padre.

“Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va a estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, dijo al citado medio.

Al ser consultado por si tenía conocimiento de los problemas de Melcochita con su esposa, Pablo Villanueva Junior respaldó la versión de su padre.

“Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos), cuando me he enterado por las redes lo que sucedió, ni sabía lo que estaba pasando. Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer. En su mente tenía unos cálculos, al no ver ese dinero ha explotado, y quiere saber dónde está el dinero, eso es todo. De ahí más no sé”, dijo.

Como se recuerda, este lunes 2 de febrero Melcochita reveló que su esposa Montserrat Seminario se habría gastado sus ahorros y que dejó sus cuentas bancarias en cero. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, resaltó el humorista.