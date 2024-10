El cómico y sonero Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, preocupó a sus seguidores tras darse a conocer que había sido internado por una infección aguda hace un par de semanas. Sin embargo, tras ser dado de alta, viene recuperándose de forma favorable y espera pronto volver a trabajar para mantener a su familia.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el actor cómico de 88 años aseguró que quiere volver a los escenarios para seguir divirtiendo a su público. Además, afirmó que le gustaría partir de este mundo trabajando.

“Cada día me voy sintiendo mejor, más recuperado y con más fuerza, pero sigo con mis medicinas. Estoy recibiendo muchas llamadas y mensajes de aliento; sin embargo, ya quiero regresar a los escenarios porque tengo que trabajar para poder mantener a mi familia, a mis hijas pequeñas”, explicó Melcochita.

“No me veo viviendo fuera de los escenarios, no pienso en el retiro, mientras Dios me siga dando fuerzas estaré haciendo reír al público, y me gustaría morir en un escenario recibiendo el aplauso de la gente, del pueblo”, añadió.

Al ser consultado por si ha pensado en un gran evento para cerrar su carrera artística, Melcochita aseguró que le gustaría hacer una fecha en el Gran Teatro Nacional o el Teatro Municipal de Lima para despedirse.

“Hacer un show en un escenario como el Gran Teatro Nacional o el Teatro Municipal sería algo lindo e inolvidable, donde pueda compartir con amigos y demostrar todo mi talento”, aseguró el humorista.

