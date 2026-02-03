MIMP se pronuncia sobre caso de presunto maltrato contra Melcochita: “Se estableció contacto”

El caso de Pablo Villanueva Branda, más conocido como Melcochita, escaló a instancias superiores y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidió pronunció tras las declaraciones de las hijas del humorista, quienes acusaron a Monserrat Seminario de presuntos actos de violencia en contra del también sonero.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el MIMP advirtió que tomó cartas en el asunto frente al presunto caso de violencia familiar que habría sufrido Pablo Villanueva de parte de Monserrat Seminario.

En su misiva, la entidad señaló que se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer ayuda y poner a su disposición los canales de atención, con el fin de garantizar su bienestar.

“Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de conocimiento los canales de atención correspondientes, a fin de garantizar su bienestar integral”, señaló el MIMP.

“Desde el #MIMP, a través del Programa Nacional Gratitud, reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de las personas adultas mayores”, añadió el comunicado.

¿Qué dijeron las hijas de Melcochita?

Como se recuerda, en una reciente entrevista con el medio Jimmy Show TV, Yessenia y Susan Villanueva, hijas de Melcochita, revelaron los motivos por los que su padre decidió terminar su relación con Monserrat Seminario.

“Imagínate. Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio que vamos a sacar la cara por él”, señaló Yessenia.

“Si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres o a tus hermanos, no le pongas la mano encima; si quieres sangrarlo, sángralo, pero trátalo bien”, agregó Susan Villanueva.

Melcochita niega maltrato

Por su parte, Melcochita desmintió las declaraciones de sus hijas y aseguró en una entrevista con el diario Trome que no ha sido víctima de agresiones físicas de parte de Monserrat Seminario.

“No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella”, sostuvo el actor cómico.