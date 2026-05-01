Monserrat Seminario denunció a su esposo, Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, por incumplir la pensión alimenticia de sus hijas y presuntamente planear su desalojo del departamento que aún ocupa.

Según dijo la piurana a Trome, el humorista habría incumplido con el pago del alquiler y la manutención de sus hijas durante los últimos tres meses, afectando tanto a ella como a las menores.

Pablo Villanueva "Melcochita" confirmó su separación de Monserrat Seminario a principios de febrero de 2026, tras casi 17 años de relación | Foto: Archivo GEC

Además, afirmó que el humorista habría engañado al propietario del inmueble al asegurar que ya había pagado las mensualidades adeudadas, situación que, a su juicio, busca forzar su desalojo y presentarse como víctima.

“Pablo le escribió al dueño del departamento y le dijo que ya me dio la plata, pero cuándo me ha dado esa plata, es un ‘Pinocho’. Lo que quiere es que me boten de la casa para dejarme en ridículo y él hacerse la víctima”, declaró.

En otro momento, Seminario señaló que, si bien el acuerdo tras la separación incluía el pago de servicios básicos, tres números de telefonía y alimentación, Villanueva solo cubre actualmente dos líneas, mientras ella se hace cargo de la comida y el transporte.

“[Villanueva] se comprometió a pagar el departamento, agua, luz, internet y celulares de sus hijas. Solo les paga a dos niñas, la alimentación hace tres meses que no la pasa. La gasolina para llevar a mis hijas la veo yo, al igual que su comida”, dijo.

En la segunda audiencia judicial, el humorista Melcochita y Monserrat Seminario no logran acuerdo sobre convivencia con las hijas (lunes a miércoles), pensión de 20 mil soles mensuales y régimen de visitas. Ella rechaza por su edad y salud; él se niega por considerarlo excesivo. Conflicto escalará a juez.

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Para la piurana, este cambio de actitud respondería a una presunta manipulación ejercida por los hijos mayores del comediante, quienes estarían influyendo en sus decisiones financieras y familiares.

Esta disputa llegó a instancias legales, pues el comediante de 89 años habría iniciado acciones para obtener la custodia de sus hijas, mismas que fueron rechazadas por Seminario, quien cuestionó su postura.

“Me quiere quitar todo, se quiere lavar las manos como Poncio Pilatos y no es así; encima está peleando la custodia de las bebés y yo no se la voy a dar”, sentenció tajante.

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