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La piurana denunció que Pablo Villanueva tampoco estaría cubriendo los gastos de sus hijas aún menores de edad | Foto: Panamericana (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
La piurana denunció que Pablo Villanueva tampoco estaría cubriendo los gastos de sus hijas aún menores de edad | Foto: Panamericana (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Monserrat Seminario denunció a su esposo, Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, por incumplir la pensión alimenticia de sus hijas y presuntamente planear su desalojo del departamento que aún ocupa.

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