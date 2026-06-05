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El comediante aseguró que está trabajando para pagar deudas | (Foto: GEC)
El comediante aseguró que está trabajando para pagar deudas | (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El comediante peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, rechazó las acusaciones de su expareja Monserrat Seminario por presuntamente haberse negado a pagar la atención médica de una de sus hijas menores de edad tras presentar complicaciones de salud.

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