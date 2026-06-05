El comediante peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, rechazó las acusaciones de su expareja Monserrat Seminario por presuntamente haberse negado a pagar la atención médica de una de sus hijas menores de edad tras presentar complicaciones de salud.

La controversia inició cuando Seminario denunció que el artista se desentendió de los gastos de hospitalización de la menor, pues habría preferido destinar sus ingresos económicos a su actual pareja de 22 años, Heydi Amado.

Melcochita / ALESSANDRO CURRARINO

Ante esto, Villanueva tildó de mentirosa a la madre de sus últimas hijas, aclarando que su intención no fue evadir la responsabilidad, sino asegurar el destino del dinero, pues quería abonar directamente al centro de salud, y no dárselo a Monserrat.

“A ella no le doy plata en la mano, le pedí número de cuenta de la clínica para pagar y no quiso”, manifestó el sonero a Trome, tras argumentar que el monto solicitado por Seminario ascendía a 450 soles, una cifra que consideró excesiva.

Melcochita y su 'enfermera' Heydi Amado

Respecto a los señalamientos sobre el uso de sus ingresos, el cómico desmintió que esté manteniendo económicamente a su nueva conviviente.

Al ser consultado sobre el destino de sus ganancias, Villanueva explicó que el dinero que percibe actualmente se destina al pago de diversas obligaciones financieras pendientes tras su relación con su expareja.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

“El dinero que estoy ganando es para pagar todas las deudas que me dejó y sigo pagando”, comentó al mismo medio, para luego indicar que no pretende reunir a las menores con Amado.

Finalmente, acusó a Seminario de perjudicar la estabilidad emocional de las niñas, asegurando que las mantiene traumatizadas y bajo constante estrés.

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