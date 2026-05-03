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Melcochita niega haberse desentendido de sus hijas con Monserrat. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Melcochita niega haberse desentendido de sus hijas con Monserrat. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido en la escena artística como Melcochita, salió al frente para responderle a Monserrat Seminario, quien en una reciente entrevista dijo que el humorista no cumple con la pensión de sus hijas y que pretende que se queden sin hogar.

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