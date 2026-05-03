Pablo Villanueva, más conocido en la escena artística como Melcochita, salió al frente para responderle a Monserrat Seminario, quien en una reciente entrevista dijo que el humorista no cumple con la pensión de sus hijas y que pretende que se queden sin hogar.

En comunicación con el diario Trome, desde Estados Unidos, Melcochita descartó que se haya desatendido de sus hijas con Monserrat Seminario. Además, aclaró que él tiene todos los recibos de sus pagos.

“No entiendo con qué fin miente, si yo cumplo religiosamente cada mes. Tengo todos los vouchers de los depósitos bancarios. La casa está pagada y el próximo vencimiento recién es el 10 de mayo. Hablaré con el juez porque no les fallo a mis hijas, pago todo, hasta la internet que ella usa para sus transmisiones en vivo”, aseguró Villanueva al citado medio.

Melcochita resaltó que volverá a Perú en mayo para ver a sus hijas y cumplir con algunos shows en el país. (Foto: Instagram / Melcochita)

“Ya le había enviado el dinero a ella, pero se lo gastó. Tuve que pagarle directamente al dueño para asegurar el techo de mis hijas. Es imposible que las deje en la calle”, agregó Pablo Villanueva en su declaración.

Cansado de estar en medio de la polémica, Melcochita envió un mensaje directo a la madre de sus últimas hijas, a quien le pidió que cesen los ataques en su contra y que lo deje ser feliz.

“Déjame vivir en paz, ya no me menciones. Me saco la mugre aquí, en EE.UU., para que a mis hijas no les falte nada. La señora me ataca porque ya no maneja las cantidades de dinero de antes; si quiere algo para ella ¡que trabaje! Cada vez que llamo, mis hijas me dicen que ella sigue durmiendo. Mi obligación es con mis niñas, no con ella”, señaló.

Melcochita niega haberse desentendido de sus hijas con Monserrat. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Como se recuerda, Monserrat Seminario señaló que Pablo Villanueva no está cumpliendo económicamente con sus hijas. Según dijo, no estaría pagando el alquiler del departamento en el que vive ni cubriendo los gastos de alimentación de las menores.

“Pablo le escribió al dueño del departamento y le dijo que ya me dio la plata (para pagar los meses que se adeudan), pero cuándo me ha dado esa plata, es un ‘Pinocho’. Lo que quiere es que me boten de la casa para dejarme en ridículo y él hacerse la víctima. Ojalá no me boten”, dijo Monserrat.