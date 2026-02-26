Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’, ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde habló de la presunta infidelidad de su esposa Monserrat Seminario, luego que se revelaran imágenes en las que aparece besando a un amigo cercano al humorista.

Durante la entrevista con el programa de Magaly Medina, Mónica Cabrejos apareció como invitada y le preguntó a Melcochita si es que alguna vez había maltratado a la madre de sus hijas menores.

Según dijo Cabrejos, hace tres años conversó con Monserrat Seminario y ella le confesó que había sido víctima de violencia verbal. Al respecto, el también sonero desmintió las acusaciones.

“¿Cómo le voy a maltratar a ella si ella es tremenda maceta?”, explicó Melcochita, quien además negó que haya sido celoso con su pareja.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

“Si yo fuera celoso no viajaría solo, viajaría con ella... cuántas veces me ha maleteado para ella quedar bien. Yo me la llevé a Europa, siempre compartí con ella, no le ha faltado, nunca la he maltratado, ni psicológicamente”, resaltó.

MÁS INFORMACIÓN: Melcochita aclaró que seguirá haciéndose cargo de los gastos de sus hijas tras divorcio

Asimismo, Melcochita aprovechó la oportunidad para revelar que Monserrat Seminario, madre de sus hijas menores, era quien “gritaba en la casa”.

“No, nunca, ni psicológicamente ni con la mano ni gritar tampoco. Más bien ella era brava, la que gritaba en la casa, a los niños los tenía traumatizados, ‘¡vaya a tirar la basura!’, ‘¡qué haces en la computadora! Yo le compré un piano y le decía ‘¡no hagas bulla!’ y le quitó el profesor de piano”, dijo sobre un presunto maltrato a sus hijas.