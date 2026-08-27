Melcochita dejó claro que su expareja, Monserrat Seminario, no estaría entre los invitados a esta importante celebración. (Foto: Difusión / Captura de video - "Magaly TV, la firme")
Melcochita dejó claro que su expareja, Monserrat Seminario, no estaría entre los invitados a esta importante celebración. (Foto: Difusión / Captura de video - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, se prepara para celebrar sus 90 años con un gran espectáculo dedicado a la música y la salsa. Sin embargo, el humorista dejó claro que su expareja, Monserrat Seminario, no estaría entre los invitados a esta importante celebración.

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