Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, se prepara para celebrar sus 90 años con un gran espectáculo dedicado a la música y la salsa. Sin embargo, el humorista dejó claro que su expareja, Monserrat Seminario, no estaría entre los invitados a esta importante celebración.

El actor cómico anunció que festejará sus nueve décadas el próximo 26 de septiembre en el Parque de la Amistad, en Surco, con un show en el que busca celebrar su extensa trayectoria artística y su vínculo con la música, una faceta que considera fundamental en su carrera.

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En entrevista con el diario Trome, Melcochita aseguró que no tiene pensado invitar a Monserrat Seminario, quien fue su pareja por varios años, a su celebración, ya que prefiere concentrarse en lo que le da felicidad.

La celebración estará marcada por la música, la salsa y la trayectoria de Melcochita como sonero, músico, compositor y productor | Foto: Difusión

“No estoy pensando en eso, por ahora solo me enfoco en la música y en las cosas que me hacen feliz”, aseguró el humorista al citado medio.

Como se recuerda, el distanciamiento entre Melcochita y Monserrat Seminario se da después de una serie de conflictos públicos que terminaron con el fin de su relación. A inicios de este año, Villanueva confirmó su separación de Seminario, aunque posteriormente señaló que habían logrado una reconciliación.

Sin embargo, la relación volvió a deteriorarse y ambos han protagonizado declaraciones cruzadas en distintos medios. Monserrat incluso cuestionó públicamente la nueva relación sentimental del cómico con Heydi Amado y expresó su preocupación por el impacto de la situación en sus hijas.

Magaly Medina cuestiona a Monserrat Seminario por negarse a darle el divorcio a Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Por su parte, Melcochita continúa enfocado en su faceta artística y en la preparación del espectáculo por sus 90 años, que realizará el próximo 26 de septiembre en el Parque de la Amistad en Surco. En este show, el popular sonero hará un repaso a su trayectoria y disfrutará de su más grande pasión: la música.