Miguel Amado, padre de Heydi Amado, joven de 22 años quien es actual pareja de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, expresó su rechazo al romance con el comediante de 89 años, calificando la relación como ‘inaceptable’ para su familia.

De tal forma, el hombre expresó su indignación durante una entrevista telefónica con ‘Magaly TV, La Firme’, criticando de manera directa el comportamiento del artista, quien se lleva 67 años con Heydi.

“Para mí esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada de esto, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?“, declaró enfadado el progenitor.

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La pareja relató que ella se acercó al humorista hace dos años y medio, ayudándolo con las tareas del hogar en la casa que compartía con su expareja, Monserrat Seminario, madre de sus últimas tres hijas.

En ese sentido, Miguel Amado lamentó que Villanueva no haya mantenido distancia con la joven. “Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, yo jamás voy a mirar a tu hija, ¡jamás! Si yo la miro a esa niña, la miro como una hija”, enfatizó.

Palabras de Miguel Amado , suegro de Melcohita

Días antes, en una entrevista con el diario Trome, Pablo Villanueva defendió el romance, minimizando los cuestionamientos de su entorno y del público. “Tengo derecho a rehacer mi vida. Hay gente egoísta, pero mi público entiende que tengo derecho a ser feliz”, dijo.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

De igual forma, Susan Villanueva, hija de Melcochita, expresó su desacuerdo con el romance, comentando que “casi le da un papatús” al enterarse de la edad de Heydi, aconsejándole tener cuidado. Aun así, sostuvo que “quería verlo feliz”.

A pesar de la oposición de su padre, Heydi, a quien el humorista llamó “su enfermera”, sostuvo que seguirá con la relación, evaluando incluso la posibilidad de tener un hijo con el también sonero

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