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El cómico y la joven se llevan 67 años de diferencia | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
El cómico y la joven se llevan 67 años de diferencia | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Miguel Amado, padre de Heydi Amado, joven de 22 años quien es actual pareja de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, expresó su rechazo al romance con el comediante de 89 años, calificando la relación como ‘inaceptable’ para su familia.

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