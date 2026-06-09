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De tener un nuevo hijo, el comediante reveló que sería fruto de "un amor verdadero" | (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
De tener un nuevo hijo, el comediante reveló que sería fruto de "un amor verdadero" | (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ reveló que su pareja Heydi Amado podría estar embarazada tras un retraso menstrual de seis días, lo que mantiene entusiasmado al sonero de 89 años, quien aseguró que ese bebé sería fruto de “un amor verdadero”.

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