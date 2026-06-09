Pablo Villanueva ‘Melcochita’ reveló que su pareja Heydi Amado podría estar embarazada tras un retraso menstrual de seis días, lo que mantiene entusiasmado al sonero de 89 años, quien aseguró que ese bebé sería fruto de “un amor verdadero”.

El cómico detalló que la joven de 22 años ya se sometió a los exámenes correspondientes para confirmar el estado de gestación, cuyos resultados oficiales se conocerán en una semana.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

CONOCE MÁS: Monserrat asegura que Melcochita se negó a pagar emergencia médica de su hija

“No nos toma por sorpresa porque ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero. Sería un bebé deseado y hecho con mucho amor”, dijo a Trome.

Ante los cuestionamientos sobre el corto tiempo de relación que mantiene con Amado, el sonero minimizó las críticas, enfatizando que el embarazo responde estrictamente a un anhelo compartido por ambos.

“No es problema de la gente, es algo que los dos deseamos. Sería mi noveno hijo”, comentó al mismo medio, para luego agregar que, a pesar de sus casi 90 años, aún desea seguir concibiendo. “Hasta morirme, quiero dejar un montón de Melcochas en Perú”, declaró.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina cuestiona a Monserrat Seminario por negarse a darle el divorcio a Melcochita

Por su parte, Heydi Amado acudió al programa "Detrás de Cámaras" de Panamericana TV, donde no descartó la noticia y confirmó un retraso de aproximadamente una semana. La joven precisó que, de confirmarse el embarazo, sería su primer hijo.

Melcochita habló sobre el conflicto legal con su aún esposa, Monserrat Seminario, quien estaría negándole el divorcio. “No le hago caso, ha sido muy mala conmigo durante años”, expresó, minimizando eventuales reacciones de la piurana ante el supuesto nuevo hijo.