El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, fue captado junto a Heidy Amado, una joven de 22 años, bailando muy apegados, en una discoteca el pasado fin de semana.

El informe, emitido por ‘Magaly TV’ el 11 de mayo, mostró al artista de 89 años en actitudes cercanas con Amado, lo cual generó el rechazo inmediato de su expareja, Monserrat Seminario, quien afirmó que la mujer es la nueva conviviente de este.

Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Por su parte, ante las imágenes, Villanueva negó mantener un romance con la joven, explicando que su compañía respondo a estrictamente razones de salud, pues trabajaría como personal de apoyo, similar a una enfermera.

“A veces se queda, tiene que hacerme mi comida, mis remedios. Es como tú pagas a una enfermera. Ella es profesora de inglés. Ella no es cualquier cosa, es una persona culta, educada”, manifestó el artista.

En tanto, Heidy defendió al comediante, explicando que sus visitas frecuentes al hogar del también sonero, donde vive solo, se deben a que él es una persona mayor que necesita atención personalizada las 24 horas del día.

La denuncia de Monserrat Seminario

Monserrat Seminario, por otro lado, reveló que Amado no es una desconocida para su entorno, pues la joven fue una persona de extrema confianza que residió bajo su propio techo durante un tiempo.

“Dos años ha vivido en mi casa, dormía en el cuarto de mis hijas”, sostuvo Seminario, quien además descartó que la función de la joven sea la de cuidadora de salud al declarar tajantemente: “Ella no es enfermera, está como su mujer”.

Monserrat Seminario y Melcochita

Seminario añadió que el vínculo entre el humorista y la joven habría iniciado antes de su ruptura oficial, mencionando que Amado incluso acudía a recibir al artista al aeropuerto junto a su representante.

Melcochita y Monserrat, padres de tres hijas, atraviesan un proceso de divorcio lleno de controversias

VIDEO RECOMENDADO: