Resumen

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El humorista fue visto abrazando a la joven por la cintura, quien, según Melcochita, forma parte de su personal de apoyo | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
El humorista fue visto abrazando a la joven por la cintura, quien, según Melcochita, forma parte de su personal de apoyo | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, fue captado junto a Heidy Amado, una joven de 22 años, bailando muy apegados, en una discoteca el pasado fin de semana.

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