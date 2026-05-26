Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, salió al frente para responder a las personas que critican su relación con Heydi Amado, una joven de 22 años, con quien mantiene una diferente de edades de 67 años. Según dijo, ambos están enamorados y prefieren hacer caso omiso a las críticas.

En declaraciones al diario Trome, Melcochita aseguró que no presta atención a los comentarios negativos hacia su relación y dijo que atraviesa un momento de tranquilidad en su vida luego de varias polémicas.

“No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi Amado. Estoy viviendo un buen momento con ella”, expresó el humorista al citado medio.

Heydi Amado defiende su relación con Melcochita: “Mis sentimientos hacia él son sinceros” . (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Asimismo, Melcochita también precisó que no quiere equivocarse como lo hizo antes, por lo que quiere manejar su relación de forma distinta. “Me siento feliz y no voy a cometer los errores del pasado”, comentó Pablo Villanueva, quien dijo que solo busca mantener su estabilidad.

Por otro lado, Melcochita aclaró que no tiene pensado volver a Estados Unidos próximamente, ya que desea enforcarse en sus presentaciones en Perú y disfrutar de su romance con Heydi Amado. Según precisó, su prioridad son sus hijas, el trabajo y disfrutar de su amor.

Heydi Amado y el inicio de la relación con Melcochita

En una entrevista anterior, Heydi Amado fue consultada por si consideraba correcto haber iniciado una relación con Pablo Villanueva, ya que ella era amiga de Monserrat Semiario, aún esposa de Melcochita.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

“Mira, te voy a ser sincera, yo sé que eso no es correcto, por eso que yo, cuando el tiempo que he estado en la casa, yo he estado, o sea, respetando todo”, declaró Amado en una pasada conversación con “Magaly TV, la firme”.

Además, la joven de 22 años confesó estar enamorada del humorista y aseguró que actualmente vive una etapa llena de felicidad. “Te voy a ser sincera, en estos momentos sí. Me siento totalmente feliz, me siento totalmente ilusionada, enamorada y creo que más que todo ambos estamos bien, ambos nos acompañamos, conversamos y estamos totalmente bien”, expresó la actual pareja de Melcochita.