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Melcochita responde a quienes critican su relación con joven de 22 años. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Melcochita responde a quienes critican su relación con joven de 22 años. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, salió al frente para responder a las personas que critican su relación con Heydi Amado, una joven de 22 años, con quien mantiene una diferente de edades de 67 años. Según dijo, ambos están enamorados y prefieren hacer caso omiso a las críticas.

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