El actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, podría convertirse nuevamente en padre a sus 89 años. Al respecto, el también sonero ha decidido manifestar su alegría y no ha dudado en responder de forma tajante a las personas que dudan del posible embarazo de Heydi Amado, su pareja de 22 años.

En una reciente entrevista, Melcochita aseguró que se siente muy feliz por la noticia de que podría volver a ser padre; sin embargo, no todos han recibido esta noticia de la misma manera, ya que su hija Susan Villanueva se ha mostrado en contra de esta situación.

Al respecto, Melcochita fue claro y contundente al responder que la decisión de volver a ser padre es estrictamente personal y que no debería ser motivo de debate para sus allegados.

Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @detrasdecamarasoficial)

“A ninguno de la familia le debe interesar que yo pueda tener otro hijo. Mis hijos ya están grandes, tienen sus familias, así que me dejen tranquilo. Yo los quiero y apoyo a todos mis hijos, pero que me dejen vivir mi vida”, declaró al diario Trome.

“Que se preocupen por sus familias, que sean felices, pero déjenme tranquilo. Ya voy a cumplir 90 años y siguen con la misma ‘vaina’”, agregó el humorista nacional, quien también aclaró que no es la primera vez que enfrenta comentarios relacionados a su vida privada.

Le responde a Monserrat Seminario

Otra de las personas que se pronunció sobre el posible embarazo de Heydi Amado fue Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita. Según dijo, si el embarazo llega a confirmarse, sería ideal que el sonero se someta a una prueba de ADN.

Monserrat Seminario aconseja a Melcochita sobre el supuesto embarazo de Heydi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“¿Y a ella qué le importa? Piensa que todas las mujeres son iguales… Yo confío en mi Heydi, que me cuida y trabaja porque tiene su tienda en Gamarra. Es una mujer tranquila y culta”, fue la contundente respuesta de Melcochita.