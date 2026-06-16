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Melcochita responde a quienes dudan del posible embarazo de Heydi Amado. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Melcochita responde a quienes dudan del posible embarazo de Heydi Amado. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

El actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, podría convertirse nuevamente en padre a sus 89 años. Al respecto, el también sonero ha decidido manifestar su alegría y no ha dudado en responder de forma tajante a las personas que dudan del posible embarazo de Heydi Amado, su pareja de 22 años.

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