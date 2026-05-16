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El humorista dijo que "así llueva o truene" seguirá amando a la joven de 22 años | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
El humorista dijo que "así llueva o truene" seguirá amando a la joven de 22 años | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El humorista y sonero peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, afirmó que su relación sentimental con Heydi Amado continuará sin importar la oposición de Miguel Amado, padre de la joven, quien calificó al romance de su hija con el artista de 89 años como una “payasada”.

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