El humorista y sonero peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, afirmó que su relación sentimental con Heydi Amado continuará sin importar la oposición de Miguel Amado, padre de la joven, quien calificó al romance de su hija con el artista de 89 años como una “payasada”.

Al ser entrevistado por “Magaly TV, La Firme", el cómico aseguró que su nuevo suegro nunca le reclamó nada directamente, versión respaldada por la propia Heydi Amado, de 22 años, quien aclaró que su progenitor jamás conversó con Villanueva.

Palabras de Miguel Amado , suegro de Melcohita

Por ello, ante la incertidumbre, Heydi le preguntó formalmente a Villanueva si mantendría el vínculo amoroso a pesar del rechazo familiar, a lo que el comediante respondió: “Por supuesto. Mi amor no se puede romper, así llueve o truene” .

Por su parte, Miguel Amado, en diálogo con el mismo programa televisivo, cuestionó la diferencia de 67 años entre el músico y su hija, asegurando que ningún padre aceptaría una situación así. “Para mí esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada, obviamente que no”, declaró.

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El origen de la relación se remonta a dos años y medio atrás, cuando Heydi comenzó a frecuentar la vivienda de Villanueva para asistir con los quehaceres domésticos, época en la que el cómico aún convivía con su expareja y madre de sus tres últimas hijas, Monserrat Seminario.

Al respecto, el padre de la joven cuestionó la falta de límites del humorista, argumentando que si él visitara una casa ajena, vería a la hija del hogar únicamente con un respeto paternal y jamás con otras intenciones.

Previamente, en declaraciones a Trome, Pablo Villanueva defendió el romance, minimizando los cuestionamientos de su entorno y del público. “Tengo derecho a rehacer mi vida. Hay gente egoísta, pero mi público entiende que tengo derecho a ser feliz”, dijo.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

De igual forma, Susan Villanueva, hija de Melcochita, expresó su desacuerdo con el romance, comentando que “casi le da un papatús” al enterarse de la edad de Heydi, por lo que, aseguró haberle aconsejado cautela a su padre. Aun así, sostuvo que “quería verlo feliz”.

A pesar de la oposición Miguel Amado, la joven de 22 años, a quien el humorista llamó “su enfermera”, sostuvo que seguirá junto a Villanueva, evaluando incluso la posibilidad de tener un hijo con él.

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