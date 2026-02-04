Melcochita retiró acusaciones contra Monserrat por amenazas, afirma hija del cómico

Susan Villanueva, hija mayor del sonero y comediante Pablo Villanueva ‘Melcochita‘, denunció que su padre retiró las acusaciones malversación de fondos contra su aún esposa, Monserrat Seminario, tras haber sido amenazado.

Y es que, según las declaraciones de Susan, Monserrat habría utilizado a sus hijas menores para forzar al cómico a dar marcha atrás en sus denuncias legales y públicas, coaccionándolo a su favor.

“La verdad es una y es la que mi papá dijo. Si se ha retractado es porque ella lo ha estado presionando con sus hijas para que regrese. Además, en las redes ella le pidió que pare con todo, sino iba a hablar y él sería el perjudicado”, afirmó Susan.

Acusaciones de crisis financiera

La controversia estalló originalmente cuando el humorista de 89 años anunció su separación tras 17 años de convivencia, denunciando que sus ahorros, estimados en medio millón de dólares, habían desaparecido de sus cuentas bancarias.

Melcochita señaló directamente a Seminario como la responsable de este desbalance, asegurando que ella administraba la totalidad de sus ingresos.

En ese sentido, Yessenia Villanueva, otra de las hijas del artista, se sumó a las críticas, calificando a Seminario de “victimizarse” y de utilizar el dinero de su padre para mantener a su familia en Piura y España. “Si algo le pasa a mi padre, la única culpable es ella”, advirtió.

Melcochita y Monserrat Seminario

La defensa de Monserrat Seminario

Por su parte, Monserrat Seminario ha negado rotundamente las acusaciones de robo o amenazas. En recientes declaraciones para ‘América Hoy’, admitió ser “derrochadora”, pero justificó los gastos asegurando que el dinero se destinó exclusivamente al mantenimiento del hogar y a la educación de sus hijos.

“Él trabaja y yo administro el dinero. Todo se va a la casa, a las bebés, a los paseos. Si gasto, gasto por mis hijas. Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no les falta nada”, sostuvo, quien además instó a Villanueva a reconocer sus propios errores en la relación.