Melcochita revela que sus hijas estarían faltando al colegio porque Monserrat Seminario no las lleva. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Melcochita revela que sus hijas estarían faltando al colegio porque Monserrat Seminario no las lleva. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

La polémica en torno a Pablo Villanueva y Monserrat Seminario suma un nuevo capítulo. Esta vez, el actor cómico acusó a su aún esposa de no llevar a sus hijas al colegio. Según dijo, el centro educativo le hizo llegar un reporte de inasistencias de las menores entre los meses de mayo y junio.

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