La polémica en torno a Pablo Villanueva y Monserrat Seminario suma un nuevo capítulo. Esta vez, el actor cómico acusó a su aún esposa de no llevar a sus hijas al colegio. Según dijo, el centro educativo le hizo llegar un reporte de inasistencias de las menores entre los meses de mayo y junio.

En conversación con “Magaly TV, la firme”, Melcochita se mostró preocupado por las constantes inasistencias de sus hijas a su centro de estudios, donde estarían acumulando más de una decena de faltas cada una.

“A las bebés no las manda al colegio, lo principal son los estudios para el futuro. La directora me ha dado un documento de sus inasistencias de mayo y junio. Una ha faltado 15 veces, la otra 26 veces y otra 28 días”, explicó Villanueva al citado medio de espectáculos.

'Melcochita' dice que Monserrat Seminario tiene todas las facilidades para llevar a sus hijas a su colegio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Según dijo Melcochita, Monserrat Seminario no estaría llevaron a sus hijas al colegio porque no quiere levantarse temprano. El cómico se mostró molesto al expresar que su expareja no cumple con sus funciones como madre.

Asimismo, durante su conversación con Magaly Medina, Pablo Villanueva indicó que él cumple económicamente con sus hijas y espera que tengan una educación de calidad; sin embargo, no asisten a la escuela. Por si fuera poco, contó que su expareja le pide 300 soles semanales para las loncheras de las niñas, pero ellas no asisten a su centro de estudios.

“Eso me ha amargado, porque me pide 300 soles semanales para sus loncheras. Creo que hace que ellas falten a su colegio para que me sienta mal”, expresó Pablo Villanueva, quien se mostró notablemente afectado por esta situación.

'Melcochita' acusa a Monserrat Seminario de no llevar a sus hijas al colegio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Finalmente, Melcochita reveló que no mantiene comunicación con Monserrat Seminario y que no han podido hablar de este tema. “No se le puede preguntar nada porque contesta cosas negativas y el colegio queda a 5 minutos de la casa. Incluso ella tiene mi carro para llevarlas”, puntualizó.