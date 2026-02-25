Resumen

Revelan presunto engaño de Monserrat a Melcochita y exhiben conversaciones privadas. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La controversia en torno a la separación de Melcochita y Monserrat Seminario sumó un nuevo capítulo este 24 de febrero, luego de que Susan Villanueva difundiera un video y conversaciones privadas que —según afirmó— demostrarían una presunta infidelidad ocurrida en el 2023.

