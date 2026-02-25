Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La controversia en torno a la separación de Melcochita y Monserrat Seminario sumó un nuevo capítulo este 24 de febrero, luego de que Susan Villanueva difundiera un video y conversaciones privadas que —según afirmó— demostrarían una presunta infidelidad ocurrida en el 2023.
La revelación se realizó en el programa conducido por Magaly Medina, donde la hija del artista presentó imágenes en las que se observaría a Monserrat besando a un hombre identificado como Eduardo Cárdenas, conocido como “Lalo”. De acuerdo con su versión, el material confirmaría que la ruptura tuvo como causa un engaño.
“Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Eso fue en el 2023”, señaló Villanueva durante la emisión.
Según relató, las primeras alertas surgieron a partir de comentarios en transmisiones en vivo realizadas por Monserrat, donde usuarios mencionaban insistentemente a un hombre que residiría en Virginia.
“Empezaron a escribir: ‘Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia’. Ahí comenzamos a investigar. Pensábamos que era IA”, explicó.
La familia sostuvo que inicialmente dudó de la autenticidad del video y evaluó la posibilidad de que se tratara de una manipulación digital. Sin embargo, tras revisar el material y contrastar información, concluyeron que el registro sería real.
En el espacio televisivo también se mostró un chat atribuido a Eduardo Cárdenas, en el que este aparentemente reconoce la existencia del video y menciona a la persona que lo habría difundido.
Susan Villanueva fue más allá y afirmó que la relación habría trascendido el episodio del beso. Según su versión, Monserrat habría intentado en dos ocasiones marcharse con el hombre señalado, incluso solicitando dinero para trámites.
“Ella trató de fugarse dos veces con él. Iba a dejar a las hijas en casa de la empleada, pero él se fugó solo”, declaró.
Estas afirmaciones, que no han sido corroboradas por la otra parte, añaden un nuevo elemento de tensión en el entorno familiar del cómico.
Hasta el cierre de esta nota, Monserrat Seminario no ha emitido un pronunciamiento específico sobre las declaraciones difundidas. En apariciones anteriores, sostuvo que el episodio correspondía únicamente a “un beso” y negó otras implicancias.
