La exvedette Monique Pardo salió al frente para aclarar las recientes declaraciones del popular humorista Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien recientemente aseguró que ambos mantuvieron una relación sentimental.

Como se sabe, el también sonero contó que la relación que mantuvo con Monique Pardo fue “bastante sana” y que solo se daban algunos besos; sin embargo, Pardo ofreció una entrevista al diario El Popular donde desmintió haberse besado con ‘Melcochita’.

“Nunca hubo un beso, fue para él un romance de corazón porque él era mayor, yo recién empezaba... En realidad para él ha sido subliminalmente, él se ilusiono conmigo. Yo lo miraba, le tenía cariño, inclusive me acuerdo de haber ido a los partidos de ‘Alianza’, de haber paseado en su auto turbo, pues manejaba con un campeón, pero me asustaba la velocidad, pero nunca hubo ni besos ni abrazos ni nada, solamente fue algo simbólico”, dijo Pardo.

“Igual, yo admiro al artista verdadero, a Melcochita solo le tengo respeto y cariño en los años, lo considero mi maestro. Con quién yo sí salí fue con Augusto Polo Campos, quizás (Melcochita) lo tomó como un romance porque se sentía solo, (se acaba de separar de su esposa) ya que eso ha sido subliminal”, añadió la intérprete de ‘Caramelo’.

Asimismo, Monique Pardo dijo sentirse halagada y agradecida con ‘Melcochita’ por haberla considerado como una “enamoradita”, pese a que ella no lo recuerda de la misma manera.

“Qué lindo que alguien te recuerde así. Él me consideraba su enamoradita mira, y yo no pues. Yo sabía que me alejé de él porque me enamoré de un rockero, el jamás ha tocado mis labios jamás”, puntualizó.