Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, reaccionó ante la difusión de un video en el que Monserrat Seminario aparece besando a otro hombre. Al respecto, el humorista aseguró que no reclamará nada y que solo espera agilizar su proceso de divorcio.

En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, Villanueva vio las imágenes de la presunta infidelidad de su aún esposa y le deseo suerte a la madre de sus hijas menores.

“Yo estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. Ya no puedo hacer nada, solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar”, dijo Melcochita al programa de Magaly Medina.

Video difundido en TV reaviva controversia entre familia de Melcochita y Monserrat Seminario. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)

“Lo único que quiero es mi divorcio, que estemos de mutuo acuerdo y separarme. Si ella ya tiene un novio, pues que sea feliz”, agregó el humorista.

En la misma línea, Melcochita también se refirió a las acusaciones de presuntos maltratos hacia Monserrat Seminario, a lo que aclaró que él nunca agredió física ni verbalmente a la madre de sus hijos. Por el contrario, él si fue víctima de abusos.

“Un día me agarró del cuello, pero a mí no me gusta pegarle a la mujer y yo me quedaba... no sé por qué me agarró del cuello. A mí no me gusta que les grite a mis hijas”, reveló.