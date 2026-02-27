Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melcochita se resigna tras ver video de Monserrat Seminario besando a otro hombre. (Foto: GEC)
Melcochita se resigna tras ver video de Monserrat Seminario besando a otro hombre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, reaccionó ante la difusión de un video en el que Monserrat Seminario aparece besando a otro hombre. Al respecto, el humorista aseguró que no reclamará nada y que solo espera agilizar su proceso de divorcio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.