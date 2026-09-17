Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, celebra sus 90 años y lo hace agradecido por la vida, el cariño del público y una extensa trayectoria artística. El humorista y sonero contó cuál considera que es el secreto para llegar a esta edad con vitalidad y ganas de continuar vinculado al mundo del entretenimiento.

En una entrevista con el diario Trome, el artista aseguró que cumplir nueve décadas representa una bendición y destacó la importancia de mantenerse rodeado de afecto. “Es una bendición y un privilegio cumplir 90 ‘añartus’, tener salud, amor y el cariño del público, porque donde voy me tratan con cariño y respeto. ¡Qué más le puedo pedir a la vida!”, dijo Melcochita.

Al ser consultado sobre los proyectos o metas que todavía quisiera alcanzar, el artista respondió que siente que ha cumplido buena parte de lo que se propuso a lo largo de su vida, especialmente porque pudo dedicarse al trabajo artístico y recibir el reconocimiento de sus seguidores.

Pablo Villanueva, Melcochita, mira hacia atrás con orgullo tras una vida compartida con leyendas de la salsa y varias generaciones de público. (César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Además, contó que uno de los secretos de su longevidad es “jamás ser ‘maleta’ y no envidiar”. Para el artista, mantener una actitud positiva y evitar la envidia forman parte de su filosofía personal, con la misma que ha logrado construir un legado importante en la comicidad peruana.

A sus 90 años, el humorista también mantiene actividades vinculadas con su carrera. Según contó, prepara un show de despedida como sonero de los escenarios, una presentación que está programada para el 26 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

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Antes de esta presentación, Melcochita será homenajeado en La Victoria este sábado 19 de septiembre. “El alcalde de La Victoria va a develar mi busto, ese es un homenaje que me llena de mucha felicidad”, contó al citado medio.

Como se sabe, Melcochita es uno de los personajes más populares de la escena artística nacional. Su trabajo no se limita al público nacional, ya que en el extranjero también es reconocido como un importante sonero, siendo condecorado en la Casa Blanca y dejando huella en la historia de la televisión estadounidense al ser el primer invitado latino al late night de David Letterman.