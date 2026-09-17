Melcochita celebra 90 años de vida y una trayectoria construida entre la música, el humor y grandes escenarios internacionales. (Foto: César Campos)
Melcochita celebra 90 años de vida y una trayectoria construida entre la música, el humor y grandes escenarios internacionales. (Foto: César Campos)
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Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, celebra sus 90 años y lo hace agradecido por la vida, el cariño del público y una extensa trayectoria artística. El humorista y sonero contó cuál considera que es el secreto para llegar a esta edad con vitalidad y ganas de continuar vinculado al mundo del entretenimiento.

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