La empresaria Melissa Klug fue contundente al decir que no le perdonaría una eventual infidelidad a su pareja, el futbolista Jesús Barco, ya que es una experiencia que no le gustaría vivir nuevamente.

“No le perdonaría una infidelidad a Jesús, no hay forma de que pueda vivir así, es horrible, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo. La paz no tiene precio en esta vida”, comentó.

Aunque Klug aseguró que Jesús Barco no le ha mentido, explicó que si se entera de alguna mentira ella “investigará a fondo”. Por otro lado, dijo que no sabe mentir. “No veo la necesidad de estar mintiendo”, agregó.

Melissa Klug resalta que vive de su propio trabajo

Por otro lado, Melissa aseveró que vive de su propio trabajo, ya que de lo contrario, no estaría participando en diferentes programas de televisión, sino que estaría viajando por el mundo.

“Yo creo que los hijos no solo son responsabilidad del padre, también son responsabilidad de la madre, y yo trabajo mucho. La verdad, no me importa lo que la gente hable, nadie está en los zapatos de nadie”, complementó.

Asimismo, comentó que el embarazo de su última hija la mantiene en un estado de tranquilidad, situación diferente a la gestación de sus otros retoños, en donde asevera que estuvo a la defensiva. “Es una experiencia completamente distinta”, indicó.

Melissa Klug en “¿Cuál es el verdadero?”

Melissa Klug participará en “¿Cuál es el verdadero?” y competirá contra Miguel “Conejo” Rebosio y Angie Arizaga. El programa se emitirá el sábado 21 de octubre a las 9 p.m.

“Sé que la competencia será complicada, porque los farsantes son buenos actores, pero voy con todo para ganar por mi tribuna”, complementó.