Tras revelar que Jefferson Farfán no asistió a la segunda conciliación por el aumento de pensión alimenticia para sus hijos, la empresaria Melissa Klug ha confirmado que emprenderá un nuevo juicio contra el exfutbolista.

“Bueno, ahora lo que toca es seguir con el proceso, ya mi abogado (el doctor Wilmer Arica) se encargará de todo” , dijo la madre de Samahara Lobatón en una entrevista con Trome.

De ese modo, Melissa detalló que “no le queda otra opción”, ya que, además debe enfrentar otros procesos legales interpuestos por el exdeportista. “Tengo que defenderme y lo seguiré haciendo [...] por qué tantos ataques y daño”, añadió.

Tras ello, la ‘influencer’ desmintió haber solicitado una manutención hasta que sus hijos cumplan los 28 años, afirmando que es “totalmente falso”, ya que, según dijo, las declaraciones de su abogado fueron malinterpretadas.

“No quiero que me pase la pensión hasta los 28 años, eso es falso. Le preguntaron al abogado y dijo que los padres tienen la obligación de pagar los estudios hasta que acabe la carrera, que puede ser hasta los 28″ , agregó Melissa en ‘América Hoy’.

Jefferson Farfán

Por otro lado, también dijo que este proceso es una repuesta a una solicitud de reducción de pensión hecha por Jefferson en 2019. “Yo me defiendo pidiendo el aumento”, dijo. “Mi abogado me recomienda una conciliación”, añadió.

El exfutbolista, por su parte, no ha respondido a las declaraciones de Melissa.