La reciente abuela Melissa Klug aprovechó Halloween para mostrar su nueva figura. En las imágenes que subió a su cuenta de la red social Instagram se le ve más delgada, luciendo un disfraz.

De hecho, Klug brindó algunos detalles en una entrevista al diario Trome. Afirmó estar comprometida con su salud y negó haberse hecho la manga gástrica, operación a la que varios personajes de la farándula se han sometido para perder peso.

"He bajado siete kilos y aún me faltan cuatro. Desde hace un mes estoy comprometida en mejorar mi salud, estoy en una etapa muy feliz de mi vida, quiero estar sana para disfrutar de mi familia y ahora también con mi nieta”, comentó.

“No me hice la manga ni nada de eso, estoy al pie de la letra con mis medicamentos por la tiroides. Tengo una buena entrenadora, me alimento asesorada con una buena nutricionista, me hago masajes reductores y estoy súper motivada en la vida”, añadió .

Finalmente, la empresaria fue consultada sobre el fin de la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. “Estoy tan ocupada con las clases virtuales de mis hijos que ni veo eso. Además, no me compete comentar sobre la vida sentimental del padre de mis hijos... de corazón le deseo lo mejor del mundo”, concluyó.

