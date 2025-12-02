Pese a que se dieron un apasionado beso en el programa “Esta noche”, Melissa Klug asegura que no ha retomado su relación sentimental con el futbolista Jesús Barco, padre de su última hija.

En una reciente entrevista con “América Hoy”, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que el beso que se dio con su expareja fue “un juego” y que todavía no han retomado de forma oficial su romance.

“Lo que pasó en el programa de la Chola fue un juego (¿No han regresado todavía?) No (sigues analizando) Sí, no es de la noche a la mañana que él venga y reconozca que estuvo en un lugar que no debía”, declaró en el citado programa.

No obstante, Melissa Klug aclaró que ambos tienen la intención de mantener unida a su familia. “Siempre vamos a tener una bebé… Siempre me van a ver con él, es mi familia”, añadió.

Como se recuerda, Melissa Klug y Jesús Barco ofrecieron una entrevista juntos en el programa “Esta noche”, donde Melissa aseguró estar muy dolida por la situación y el futbolista reconoció que se equivocó.

“Han venido pasando cosas que le han quitado, le he quitado tranquilidad a ella, mi hija y su entorno familiar. No hay nada mejor de estar esta noche con ella para expresarle lo que siento hacia ella y mi hija, aceptar las cosas que han pasado”, dijo el futbolista.

Finalmente, la entrevista con la Chola Chabuca terminó con una dinámica en la que ambos se dieron un romántico beso, hecho que despertó los rumores de una presunta reconciliación.