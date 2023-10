Melissa Klug se prepara para dar a luz a su bebé con Jesús Barco el próximo mes de noviembre, por lo que prefiere no involucrarse en polémicas u opinar sobre cualquier tema relacionado con su hija Samahara Lobatón.

En una reciente declaración para “América Hoy”, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que por el bienestar de su salud mental prefiere evitar involucrarse en comentarios sobre su hija, quien hace algunos días fue denunciada por racismo.

“Por salud mental no veo lo que habla, prefiero evitar. No quiero ver”, aseguró la empresaria, quien agregó que si bien hay cosas que escucha, se mantiene firme en su posición de no opinar al respecto.

“De hecho (que algunas cosas llegan a sus oídos), pero sé cómo manejarlo. Ahorita estoy en una etapa bonita y quiero estar tranquila”, agregó Melissa Klug.

En otro momento, Melissa Klug fue abordada por una reportera de “América Hoy”, quien le preguntó si considera que su hija es inmadura.

“Ella ya es adulta y es consecuente de lo que dice y lo que hace... ella tendrá que responder como tal… Ya es adulta y tiene que ser responsable de las cosas que dice y que hace”, precisó.

Melissa Klug habla de Samahara Lobatón