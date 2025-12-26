Melissa Klug ofreció una reciente entrevista y confesó que se siente feliz por haber celebrado la Navidad con su familia; sin embargo, se mostró nostálgica al recordar que su hijo mayor, fruto de su relación con Jefferson Farfán, pronto emprenderá un nuevo reto personal estudiando en el extranjero.

En conversación con el diario Trome, la popular ‘Blanca de Chucuito’ resaltó que su hijo Adriano quiere estudiar en Estados Unidos. Además, resaltó que ya se encuentran realizando los trámites necesarios para que postule.

“Jeremy tiene 13 años y ya me alcanzó, está de mi tamaño, mis hijos crecieron muy rápido (se pone sentimental) y Adriano está a puertas de cumplir 18 años, es increíble cómo han pasado los años. Me da más pena ahora que pase el tiempo”, dijo Klug.

Melissa Klug y sus hijos en Navidad

“Sí, él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí está en la universidad estudiando administración. Y Jeremy está metido en el fútbol, ganando campeonatos (suspira)”, agregó.

Además, Melissa Klug destacó que, poco a poco, sus hijos están creciendo y “el silencio va llegando” a su hogar, ya que sus hijas son adultas y sus hijos varones están empezando a forjar sus propios caminos.

Melissa Klug junto a sus hijos

“Sí, mis hijas son adultas, tienen su camino hecho, mis hombrecitos extenderán sus alas y solo me quedaré con Cayetana, después de sentir tantas risas en casa, tanto ruido, el silencio va llegando”, señaló Melissa Klug.