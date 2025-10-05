Melissa Klug volvió a interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales y respondió algunas preguntas de sus fans. Entre las interrogantes destacó un mensaje en el que se mencionan los juicios y procesos legales.
La ‘Blanca de Chucuito’ fue consultada por su opinión sobre las personas que buscan solucionar sus problemas legales con dinero. “¿Qué opinas de las personas que con dinero compran la justicia?”, fue la interrogante.
LEE: “No me intimidan ni él ni sus abogados”: Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán tras demanda
Ante esto, Melissa Klug no tuvo reparos en responder y señalar que ella misma ha visto “cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero”.
“He visto cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero, no porque tengan la razón, sino porque compran conciencias. Y aunque duela perder frente a la corrupción, aprendí que la justicia es frágil, pero la justicia divina es inevitable”, escribió.
“Porque lo que se compra con dinero carece de valor ante la conciencia y ante la vida misma, y jamás podrá comprar la paz del alma ni la verdad”, agregó.
MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug confirma juicio por alimentos contra Jefferson Farfán: “No tengo opción”
Como se recuerda, Melissa Klug no ha sido ajena a los enfrentamientos legales, más aún cuando se trata de su expareja y padre de sus hijos, Jefferson Farfán. Recientemente se dio a conocer que la ‘Blanca de Chucuito’ perdió un juicio contra la ‘Foquita’ y tendrá que pagar 300 mil dólares por incumplir un acuerdo de confidencialidad.
