Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, celebró una importante etapa en su carrera profesional tras colegiarse oficialmente como abogada en una ceremonia realizada en el Colegio de Abogados de Lima. A sus 24 años, la joven logró este significativo hito tras años de dedicación y esfuerzo.

Al respecto, Klug publicó en redes sociales un video de la ceremonia, donde se observa a Gianella recibir su medalla, diploma y carnet de colegiada. En la descripción, la empresaria expresó su orgullo y cariño hacia su hija: “Mi abogada colegiada, Gianella Marquina. Mi corazón explota de felicidad, te amo. Muy orgullosa de ti, mi vida”.

En la colegiatura de Gianella, estuvieron además de su madre, el empresario Raúl Marquina, padre de Gianella. Así como Jesús Barco, actual novio de Melissa, también su abuela y hermana Samahara Lobatón, quien llegó con su hija mayor y dedicó en Instagram: “Estamos orgullosas de ti, doctora Gima”.

Samahara Lobatón dedica post a Gianella Marquina | Foto: Instagram

Marquina, quien también es conocida como ‘influencer’ en redes sociales, destacó que este logro no solo era un hito personal, sino también un ejemplo de perseverancia: “Hoy me colegié como abogada, más orgullosa y feliz, no puedo estar. Que este lindo momento sea de inspiración para ustedes, para que no olviden que nunca es tarde para cumplir sus sueños”.

La felicitación también llegó de parte de Jesús Barco, quien dedicó unas palabras de apoyo y cariño a la hija de su pareja: “Muchas felicidades, Giane. Que sea lo mejor hoy y siempre en tu vida y en tu carrera”.

Gianella Marquina cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). En noviembre de 2024, la joven recibió su título a nombre de la nación, culminando su etapa universitaria.