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Las declaraciones de Melissa Klug se dan justo después del emotivo post de Jesús Barco, donde pidió perdón a la hija que tienen en común | Foto: Archivo GEC
Las declaraciones de Melissa Klug se dan justo después del emotivo post de Jesús Barco, donde pidió perdón a la hija que tienen en común | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este jueves 8 de mayo, la empresaria chalaca Melissa Klug utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su última hija, Cayetana, tras asistir a una actuación escolar de la menor previo al Día de la Madre.

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