Este jueves 8 de mayo, la empresaria chalaca Melissa Klug utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su última hija, Cayetana, tras asistir a una actuación escolar de la menor previo al Día de la Madre.

De ese modo, Melissa resaltó el vínculo que mantiene con la menor, fruto de su relación con futbolista Jesús Barco, en medio de especulaciones por una posible ruptura con este, tras seis años de relación.

“Verte sonreír y bailar con tanta felicidad mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón”, escribió Klug en su cuenta de Instagram, calificando a la menor como su “orgullo infinito” y la luz de sus días.

Post de Melissa Klug | Foto: Instagram (Captura)

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La promesa de Melissa Klug a su última hija por el Día de la Madre

Acompañado el mensaje, la Blanca de Chucuito mostró fotos y videos de ella con la menor, enfatizando la protección que brindará a su última bebé de manera incondicional, sellando el texto con una emotiva promesa.

“Nunca soltaré tu mano y mientras yo viva jamás te faltará amor, cuidado ni un abrazo donde refugiarte”, añadió en su publicación, para luego agradecerle por ser el motor que le brinda alegría a su vida diaria.

Melissa Klug junto a su última hija, previa al Día de la Madre | Foto: Instagram (Captura)

El gesto de cariño ocurre en un momento de incertidumbre sobre la relación de la empresaria y el futbolista, que se mantiene desde hace seis años

Recientemente, Klug compartió mensajes reflexivos en sus historias donde señalaba que hacer lo correcto no garantiza reciprocidad pero otorga paz mental, y que formar una familia requiere compromiso y abandonar el relajo.

¿Por qué Jesús Barco le pidió perdón a su hija con Melissa Klug?

Por su parte, el deportista publicó el pasado 6 de mayo un texto donde reconoció atravesar un momento personal difícil por malas decisiones, ofreciendo disculpas públicas a su familia.

“Estoy en un momento nublado en mi vida sin encontrar respuestas”, comentó. “Fallé, me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón a mi familia”, admitió el futbolista en su comunicado.

Para luego, en un desgarrador verso, agregar: “Hija de mi vida, perdóname por todo. No tengas dudas... Papá te ama y te amará siempre. Me recuperaré. Te prometo que, aunque me cueste el mundo, cumpliré esa promesa.”