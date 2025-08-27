Melissa Klug reveló en sus redes sociales que el pasado 26 de agosto se llevó a cabo la segunda citación para la conciliación con Jefferson Farfán, con el fin de tratar el aumento de la pensión de alimentos de sus dos hijos en común. Sin embargo, según indicó la empresaria en sus historias de Instagram, el exfutbolista volvió a ausentarse.

“Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó ”, escribió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

La empresaria acudió a la segunda citación por la pensión de alimentos de sus dos hijos, pero el exfutbolista no asistió. (Foto: Captura/Instagram)

La empresaria explicó que, ante la ausencia de Farfán, el siguiente paso será acudir al Poder Judicial. “No asistió, se procede por vía judicial . Que siga su curso”, respondió en una dinámica de preguntas con sus seguidores, dejando entrever la posibilidad de una demanda formal.

Klug señaló que tras la ausencia de Farfán el proceso continuará en el Poder Judicial. (Foto: Captura/Instagram)

Como se recuerda, la relación entre Klug y Farfán terminó en 2015 y, desde entonces, ambos se han enfrentado en diversos procesos legales. Incluso, recientemente, la empresaria fue sentenciada a pagar 300.000 dólares por incumplir un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar públicamente de su ex pareja.

En declaraciones a medios de espectáculos, Klug cuestionó la actitud del exjugador de Alianza Lima: “No le importa, pues, si no quiere conciliar es porque no le importa” , expresó. No obstante, también aclaró en el programa América hoy que su objetivo no es un enfrentamiento mediático, sino garantizar el respaldo económico de sus hijos de 17 y 11 años hasta que culminen sus estudios superiores.