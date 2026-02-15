Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín: “Un 14 más a tu lado”

Resumen

Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron su reconciliación de forma oficial el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, donde decidieron compartir fotografías juntos y románticos mensajes en sus redes sociales.

Farándula

