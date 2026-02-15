Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín: “Un 14 más a tu lado”

Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron su reconciliación de forma oficial el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, donde decidieron compartir fotografías juntos y románticos mensajes en sus redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ publicó un collage de fotografías donde aparece abrazada del futbolista, quien es padre de su última hija.

“Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito...Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras puedan explicar. Un 14 más juntos”, escribió Melissa Klug.

Melissa Klug y Jesús Barco se dedican románticos mensajes por San Valentín. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, Jesús Barco también aprovechó la ocasión para manifestar su amor por la chalaca, ya que compartió una tierna fotografía donde le da un beso en la mejilla. Su post estuvo acompañado del tema “Amor del bueno” de Héctor Montaner.

“Feliz día amor, gracias por estar en todo momento conmigo. Ya sabes que estaré para ti en todo momento y que sean muchos 14 más a tu lado. Te amo mi amor”, escribió el futbolista en su storie.

Melissa Klug y Jesús Barco se dedican románticos mensajes por San Valentín. (Foto: Captura de IG)

De esta manera, Melissa Klug y Jesús Barco dan por confirmada su reconciliación luego de haberse separado a finales del 2025. Ahora, la pareja se ha dado una nueva oportunidad y esperan consolidar su familia.