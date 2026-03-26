En una transmisión de 'La Granja VIP’, Melissa Klug mostró su indignación hacia su hija, Samahara Lobatón, por revelar supuestamente la participación del futbolista Jesús Barco en el programa.

Los hechos se produjeron durante una conversación en la que también participaba el concursante Renato Rossini Jr. En el intercambio, Lobatón sorprendió a su madre con una pregunta directa: “¿Tú y Jesús van a dormir en camas separadas?”.

Samahara Lobatón habría dejado entrever que Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, entraría a 'La Granja VIP'.

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La pregunta insinuó que el futbolista, actual pareja de Melissa y padre de su última hija, ya tendría un acuerdo para unirse al elenco del programa, un dato que hasta el momento no ha sido confirmado.

Ante el comentario, la llamada “Blanca de Chucuito” mostró su incomodidad. Y es que, tras un prolongado silencio, Klug arremetió verbalmente contra su hija, expresando su deseo de reprenderla por haber, aparentemente, “soltado la lengua” antes de tiempo.

“Si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tus pelos, lo haría en este instante”, le dijo molesta.

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Melissa Klug advierte a Samahara Lobatón sobre Diego Chávarri

Además del incidente, la jornada estuvo marcada por las estrictas advertencias de Melissa Klug hacia su hija sobre Diego Chávarri, quien también participa en la competencia y fue pareja de la empresaria en el pasado.

Klug instó a Lobatón a mantener distancia del exfutbolista para evitar faltas de respeto que la obliguen a intervenir de manera violenta.

“Es un malcriado, no dejes que te falte el respeto o tendré que intervenir”, sentenció Klug, previniendo que no dudaría en reaccionar de forma contundente si la situación lo requería, incluso si eso implicara su expulsión inmediata del ‘reality’.

Por otro lado, la empresaria aprovechó las cámaras para minimizar la relación que sostuvo con Chávarri hace años, calificándola como un vínculo corto y sin relevancia tras su separación de Jefferson Farfán.