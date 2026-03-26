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Melissa Klug guardó silencio por un rato y luego se mostró enojada con Samahara Lobatón por -al parecer- soltar la lengua | Foto: Panamericana TV (Captura)
Melissa Klug guardó silencio por un rato y luego se mostró enojada con Samahara Lobatón por -al parecer- soltar la lengua | Foto: Panamericana TV (Captura)
Por Redacción EC

En una transmisión de 'La Granja VIP’, Melissa Klug mostró su indignación hacia su hija, Samahara Lobatón, por revelar supuestamente la participación del futbolista Jesús Barco en el programa.

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