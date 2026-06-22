Melissa Klug dedicó emotivo mensaje a Gianella Marquina por su embarazo. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Melissa Klug dedicó emotivo mensaje a Gianella Marquina por su embarazo. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)
Por Redacción EC

Melissa Klug no fue ajena a la fiesta de revelación de género del bebé de su hija Gianella Marquina, quien hace algunos días anunció su primer embarazo. Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ no ha tenido problemas en dedicarle un emotivo mensaje a su heredera, a quien agradeció por darle una “nueva razón para sonreír”.

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