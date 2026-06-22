Melissa Klug no fue ajena a la fiesta de revelación de género del bebé de su hija Gianella Marquina, quien hace algunos días anunció su primer embarazo. Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ no ha tenido problemas en dedicarle un emotivo mensaje a su heredera, a quien agradeció por darle una “nueva razón para sonreír”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug compartió una serie de fotografías en el gender reveal de su hija. Por si fuera poco, las postales llegaron acompañadas de un extenso, pero bastante significativo mensaje a Gianella Marquina, quien posa sonriente al lado de su progenitora.

“Mi primer amor, mi primogénita, mi eterna bebé… No existen palabras suficientes para describir lo que siento al verte convertida en mamá… Parece que fue ayer cuando te tuve en mis brazos por primera vez, y hoy tengo el privilegio de verte prepararte para recibir a tu propia hija. Mi corazón rebosa de orgullo, amor”, escribió Melissa Klug en su emotiva carta.

“Verte tan feliz, tan plena e ilusionada me emociona profundamente. Sé que serás una madre maravillosa, porque tienes un corazón noble, fuerte y lleno de amor para dar. Gracias por regalarme una nueva razón para sonreír y por permitirme vivir la hermosa bendición de convertirme en abuela una vez más. Mi niña, siempre serás mi bebé, y hoy te veo comenzar la aventura más hermosa de tu vida. Te amo infinitamente, Gianella Marquina”, agregó.

Cabe resaltar que, en las fotografías compartidas por Melissa Klug, se puede ver a los hijos de la empresaria con Jefferson Farfán al lado de su hermana. Jesús Barco también aparece junto a Gianella Marquina en la celebración.

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Revela el género y nombre de su bebé

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, organizó una fiesta de revelación de género junto a su pareja y sorprendió a todos al revelar el nombre de su primer bebé. A la celebración asistieron familiares y amigos cercanos de los futuros padres.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló el género y nombre de su bebé. (Foto: Instagram / @gianemarquina)

Frente a sus amigos y familiares, Gianella Marquina Klug y su pareja confirmaron que están en la dulce espera de una niña. Al hacer el anuncio, los invitados aplaudieron y celebraron la llegada de la próxima integrante de su familia. “Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”, escribió la joven en su publicación de Instagram, revelando así el nombre de su bebé.